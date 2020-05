SAD do Académico de Viseu oficializa final da época profissional no clube

A SAD do Académico de Viseu deu ontem por terminada a época desportiva no clube, com “um honroso oitavo lugar” na II Liga de futebol, e uma histórica presença “nas meias-finais da Taça de Portugal”.

“Agora é hora de continuarmos a lutar, para que seja possível regressarmos o mais rápido possível à normalidade”, acrescenta o clube, numa publicação na rede social Facebook.

Oficialmente, para o clube beirão, é o final da temporada de futebol, numa altura em que o plantel profissional está em férias, até ao próximo dia 12 de maio.

Esta decisão, disse uma fonte do clube à agência Lusa, foi comunicada ao plantel após uma reunião, por videoconferência, que juntou hoje o presidente da Liga de clubes, Pedro Proença, e representantes dos clubes.

A II Liga foi suspensa por tempo indeterminado em 12 de março, devido à pandemia de covid-19, após 24 das 34 jornadas, tendo o Governo excluído o regresso desta competição, no plano de desconfinamento apresentado na quinta-feira.