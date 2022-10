S. JOÃO DA PESQUEIRA: Passeio solidário cultural para sensibilização do cancro

A Câmara de São João da Pesqueira anunciou hoje que vai organizar um “passeio solidário cultural”, de forma a assinalar e sensibilizar para o mês de prevenção do cancro da mama, no dia 30, com concentração pelas 14:00, em frente à sede do município.

O percurso “irá atravessar vários pontos de interesse da sede do concelho, como a Praça da República, o Museu Eduardo Tavares, a Rua dos Gatos, o Vale das Hortas, o Bairro de Cidrô, o Palácio de Cidrô, a Casa do Cabo e o Parque da Mata do Cabo, onde também decorrerá a sessão de alongamentos”.

A caminhada “terá um percurso de cinco quilómetros e está aberta a pessoas de todas as idades”.

“As receitas reverterão a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) e os participantes vão receber uma t-shirt alusiva à iniciativa como oferta”, destacou o município de São João da Pesqueira, a norte do distrito de Viseu.