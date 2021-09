Ruas (PSD) promete encontro nacional de desporto adaptado em Viseu

O cabeça de lista do PSD à Câmara de Viseu, Fernando Ruas, garantiu hoje que dará seguimento ao bom trabalho feito na inclusão dos deficientes e prometeu realizar um encontro nacional de desporto adaptado no próximo ano.

Em declarações à agência Lusa no final de uma visita à Associação de Paralisia Cerebral, Fernando Ruas disse que, “proporcionalmente, não há nenhuma cidade que tenha tantas respostas e tão adequadas como Viseu à problemática da deficiência”.

“Temos as estruturas adequadas para uma boa resposta e, portanto, temos essa responsabilidade. Somos uma cidade inclusiva no aspeto da deficiência, temos que o mostrar também”, realçou.

Neste âmbito, o candidato do PSD – que foi presidente da Câmara de Viseu durante 24 anos – pretende realizar no próximo ano um “encontro nacional de grande amplitude de desporto adaptado”.

“Vamos programá-lo mal iniciemos funções. Temos já algumas conversações com responsáveis, especialistas, e vamos ver se fazemos um grande encontro onde sejam disputadas as principais modalidades”, afirmou Fernando Ruas, considerando que será “um momento alto na cidade e no concelho”.

O candidato social-democrata lembrou que o atleta paralímpico de atletismo em cadeira de rodas Mário Trindade é o mandatário da candidatura para a inclusão.

Ruas disse estar particularmente sensibilizado para a área social e garantiu às instituições que poderão contar com a câmara para ser uma “entidade facilitadora junto da administração central” para negociar projetos.

“Da autarquia vão ter toda a colaboração. Comecei a minha vida profissional dirigindo um estabelecimento como este e estou francamente motivado”, afirmou, acrescentando que, para os utentes com deficiência, “não pode haver sequer hesitações no sentido do seu apoio”.

Nas eleições autárquicas de 2013, Fernando Ruas não se pôde voltar a candidatar devido à lei de limitação de mandatos. Almeida Henriques foi o candidato vencedor do PSD, que ficou à frente dos destinos do município até abril deste ano, quando morreu na sequência de complicações provocadas pela covid-19.

No próximo domingo, Fernando Ruas terá de disputar a cadeira do poder com João Azevedo (PS), Nuno Correia da Silva (CDS/PP), Francisco Almeida (CDU), Manuela Antunes (BE), Pedro Calheiros (Chega), Fernando Figueiredo (Iniciativa Liberal) e Diogo Chiquelho (PAN).