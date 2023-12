Rotundas e espaços verdes em Tondela enfeitados com motivos natalícios

As rotundas e os espaços verdes do concelho de Tondela estão enfeitados com motivos natalícios no âmbito da 11.ª edição do concurso “Reciclar e enfeitar para Tondela embelezar”, que visa a promoção de boas práticas ecológicas e ambientais entre o meio escolar e o movimento associativo.

A Câmara de Tondela (distrito de Viseu), que promove o concurso, referiu que “em rotundas e espaços verdes das freguesias foram colocados 40 presépios com os mais variados formatos e feitios”.

“Já no Parque Urbano de Tondela foram instaladas 40 árvores de Natal. Todos estes trabalhos têm um elemento comum. Foram todos construídos utilizando predominantemente materiais reciclados”, acrescentou.

O concurso foi aberto aos alunos de todas as escolas do concelho, aos agrupamentos de escuteiros, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e movimento associativo concelhio.