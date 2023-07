Rota do Gaia é o novo percurso pedestre de Oliveira de Frades

A Câmara Municipal de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, anunciou ontem que no âmbito do ciclo de percursos pedestres vai promover no domingo, dia 23, a Rota do Gaia.

Segundo um comunicado de imprensa, o PR2 – Rota do Gaia tem início na antiga estação dos caminhos de ferro, em Arcozelo das Maias, “onde são visíveis traços de riqueza em casarios graníticos abandonados e que mostram bem a abundância vivida em outros tempos”.

“A ligação entre a natureza, com vestígios recentes da presença humana e as histórias de um passado mais longínquo, fica bem patente neste percurso que passa por “caminhos e antigas levadas dos moinhos abandonados, com a ocorrência de várias espécies de flora e fauna de elevado interesse ambiental”, descreve o documento.