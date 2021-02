Rio Ave bate Tondela com reviravolta operada em cinco minutos

O Rio Ave venceu ontem o Tondela por 2-1, numa partida da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol em que os vila-condenses corrigiram uma primeira parte desastrada e operaram uma reviravolta no marcador após o intervalo.

Depois de Jhon Murillo ter inaugurado o marcador para os beirões, aos 32 minutos, premiando a melhor entrada no jogo da equipa, o Rio Ave melhorou após o descanso e, em cinco minutos, virou os acontecimentos, com tentos de Carlos Mané (59) e Rafael Camacho (64).

Com este triunfo, o primeiro do técnico Miguel Cardoso desde que regressou a Vila do Conde, o Rio Ave quebrou uma série de quatro jogos sem vencer na prova, e subiu, à condição, ao nono lugar, agora com 19 pontos.

Já o Tondela, que manteve a tendência de ganhar na condição de visitante, desceu para o 11.º posto, com os mesmos 18 pontos.

Os beirões até tiveram uma entrada de jogo inteligente, com muita circulação de bola e boas movimentações, impondo um ascendente e pisando mais vezes a área de um Rio Ave que apostava num inconsequente futebol direto.

Apesar de não abundarem iminentes situações de golo, cabia aos visitantes as jogadas mais objetivas, pontuadas com um remate madrugador de Telmo Arcanjo, para defesa de Kieszek.

Do outro lado, o Rio Ave, sem largura ofensiva, derivava o seu futebol para o centro do terreno, onde Gelson Dala e Rafael Camacho, este último em estreia como titular, eram quase sempre presas fáceis para a defesa contrária.

Com o Tondela em toada de crescimento, acabou por não surpreender o golo inaugural, pouco depois da meia hora, numa jogada em que a defesa da casa abriu brechas para Bebeto cruzar e Jhon Murillo desviar vitoriosamente.

O tento não conseguiu fazer despertar os vila-condenses, que não conseguiram um único remate enquadrado com a baliza e estiveram muito perto de sofrer o segundo golo, já na compensação, quando Pedro Augusto, de cabeça, permitiu a Kieszek uma das defesas da tarde.

Percebendo a falta de rotação ofensiva da equipa, o técnico do Rio Ave lançou, no início do segundo tempo, Carlos Mané para o lugar do Guga, tendo a equipa reagido bem à mudança.

Logo aos 49 minutos, Rafael Camacho, com a baliza à mercê, falhou por pouco o desvio a um cruzamento de Gelson Dala, num lance que, ainda assim, serviu para galvanizar a equipa.

Isto porque, aos 59 minutos, a aposta em Carlos Mané deu frutos, com o extremo a receber um passe longo de Francisco Geraldes e a fazer um chapéu ao guardião do Tondela, resgatando o empate.

Em comparação com o primeiro tempo, o Rio Ave surgia transfigurado na ambição ofensiva, e, aos 64 minutos, operou a reviravolta: aproveitando uma perda de bola de Bebeto, Gelson Dala conduziu para baliza e assistiu Rafael Camacho.

O Tondela demorou um pouco a refazer-se da contrariedade, mas, no último quarto de hora, ainda reagiu, com remates de Soleymane e Filipe Ferreira, perante um Rio Ave que, aproveitando o adiantamento do adversário, apostava no contra-ataque e também teve boas oportunidades para marcar.