RICARDO LOUREIRO QUER LUTAR PELA VITÓRIA NA CATEGORIA DA RAMPA DO CARAMULO

Ricardo Loureiro e o Ford Escort já estão prontos para a sua participação já no próximo fim de semana na Rampa do Caramulo, onde o piloto “ corre em casa”. Bom conhecedor da Rampa do Caramulo , Ricardo Loureiro recorde-se que tem sofrido alguns problemas técnicos nas rampas anteriores com o seu carro, e que desta feita no Caramulo, pretende lutar pela victória em termos da sua categoria.

Segundo o que o espera, Ricardo Loureiro começou por nos dizer “ na realidade as duas últimas provas não tem sido fáceis, isso motivado pro problemas técnicos que tem sido solucionados. Mas para o próximo fim de semana espero que tudo esteja solucionado, para assim poder tirar partido dos melhores predicados do meu carro, e consiga assim atingir os objectivos pretendidos. Sei que não é tarefa fácil , pois todos os adversários habituais vão estar presentes, mas vamos para dar o melhor, esperando assim poder atingir os objectivos pretendidos, tudo isso bem concentrado, sem cometer erros “ conclui Ricardo Loureiro.

Ricardo Loureiro e o seu Ford Escort vão fazer as verificações técnicas e documentais no sábado de manha no Caramulo, para da parte da tarde dar lugar a quatro subidas, três de treinos e uma oficial de prova. No domingo terão lugar mais quatro subidas, duas de treinos, e duas de prova.