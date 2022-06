RESENDE: Exercício Militar

A Câmara de Resende, no distrito de Viseu, informou hoje que o Centro de Tropas de Operações Especiais vai realizar, no âmbito dos Cursos de Operações Especiais, um exercício de fogos reais, com o rebentamento de cargas e lançamento de granadas de mão ofensivas e defensivas, no dia 13, entre as 08:30 e as 15:30.

“Os fogos reais serão executados na área situada na região da Serra de Montemuro, delimitada pela União de Freguesias de Alhões – Bustelo – Gralheira, do concelho de Cinfães, e pela União de Freguesias de Ovadas – Panchorra, do concelho de Resende”, explicou a Câmara.

De acordo com o município, “embora tais ações sejam executadas com rigorosas medidas de segurança, solicita-se às populações que, caso detetem quaisquer munições não deflagradas, não toquem nas mesmas, mas tão somente assinalem a sua localização, comunicando o facto às autoridades locais e ao Centro de Tropas de Operações Especiais pelo telefone 254 655 144”.