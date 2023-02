Requalificados tanques públicos e o altar de capela da Póvoa da Catarina

A Câmara de Tondela investiu mais de 40 mil euros na povoação da Póvoa da Catarina, para requalificar os tanques públicos e restaurar o altar-mor da Capela Nossa Senhora das Candeias.

A presidente da Câmara de Tondela, Carla Antunes Borges, frisou a importância das obras para a comunidade local, uma vez que “estes espaços ficarão abertos para usufruto de toda a população, satisfazendo as necessidades da freguesia”.

O município, no distrito de Viseu, investiu cerca de 25 mil euros na requalificação dos tanques públicos e perto de 17 mil euros no restauro do altar-mor da Capela Nossa Senhora das Candeias.

