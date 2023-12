Requalificação e ampliação do cemitério de Tondela concluídas

A Câmara Municipal de Tondela, no distrito de Viseu, inaugurou no domingo as obras, iniciadas em 01 de março, de requalificação do cemitério municipal da cidade, num investimento superior a meio milhão de euros.

“Era uma obra almejada por todos e fundamental porque a parte mais antiga do cemitério estava no limite das suas capacidades, estava com 99% de ocupação e isso era uma grande preocupação para todos nós”, considerou a presidente do Município de Tondela, Carla Antunes Borges.

A obra de ampliação permitiu a duplicação da capacidade que existia no cemitério.

“Foi também criada uma nova área, o jardim da memória, uma zona exterior ajardinada que pretende ser um local de recolhimento e de recordação daqueles que já não estão connosco e onde os familiares podem prestar homenagem aos seus entes queridos”, defendeu a autarca.