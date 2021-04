Requalificação da Ecopista do Dão vai melhorar condições de segurança

Empreitada foi hoje consignada pelo Município de Viseu e as obras, entre o Tribunal (Avenida da Europa) e a Estação de Figueiró, arrancam nos próximos dias

O troço inicial da Ecopista do Dão, entre o Tribunal (Avenida da Europa) e a Estação de Figueiró, vai ser alvo de uma requalificação completa. Um dos aspetos melhorar passa pela revisão da sinalização horizontal e vertical de seis cruzamentos, contribuindo dessa forma incrementar a segurança naquele que é um dos espaços de eleição dos viseenses.

“Passados cerca de 14 anos depois da inauguração do 1º troço, voltamos a intervir neste espaço ‘nobre’ de prática de atividade física dos cidadãos”, diz Conceição Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Viseu. A intervenção, que irá causar alguns constrangimentos inevitáveis, era necessária e irá introduzir melhorias neste “percurso de natureza” por excelência. Os trabalhos em causa obrigam a tempo seco, pelo que foi necessário esperar por este período do ano.

A requalificação da Ecopista do Dão representa um investimento do Município de Viseu que ronda os 250 mil euros. Os trabalhos a realizar, com um prazo estimado de 120 dias, incluem a repintura em slurry do troço inicial; a requalificação da sinalização horizontal e vertical de seis cruzamentos considerados mais problemáticos; a repintura em slurry e sinalização de todos os cruzamentos da ecopista; a melhoria do sistema de drenagem de águas pluviais com reperfilamento de valetas e execução de valetas em betão; e ainda aplicações pontuais da vedação da Ecopista. Refira-se ainda que o lettering, o arranjo da vedação em madeira, a substituição de dissuasores e limpeza, a desmatação de taludes e a remoção de terras soltas, já foram executados no âmbito dos contratos de manutenção com a CIM. Posteriormente, será realizada uma 2ª fase de intervenção na qual se inclui a pintura do slurry do troço mais recente.

“A Ecopista do Dão é um equipamento fundamental no projeto que definimos para a mobilidade suave em Viseu, e mesmo para a mobilidade pendular. Trata-se de uma visão representada no MUV – Mobilidade Urbana de Viseu, que inclui a integração de várias ciclovias urbanas, como é o caso dos 7,1 km que estamos a concluir na cidade”, explica João Paulo Gouveia, Vice-Presidente da autarquia viseense.

Para Conceição Azevedo, “a Ecopista é uma das infraestruturas mais importantes e que representa bem uma dimensão do modelo de qualidade de vida que definimos para Viseu: o bem-estar, a vida saudável ao ar livre, a natureza, o exercício físico… Enfim, simboliza muito daquilo que nos faz a todos felizes”.

Recorde-se que a inauguração do 1º troço (até Figueiró) da Ecopista do Dão realizou-se em 21 de abril de 2007. A 2ª fase, entre Figueiró e Santa Comba Dão (no concelho de Viseu, até Farminhão), foi inaugurada a 01 de julho de 2011. A gestão e manutenção deste equipamento está entregue à CIM Viseu Dão Lafões que, anualmente, protocola com os Municípios de Viseu, Tondela e Santa Comba Dão.