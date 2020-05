Rastreio aos funcionários das IPSS do concelho de Pinhel

Na sequência da realização de um rastreio a todos/as os/as funcionárias/as das IPSS com as valências de ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas ou Lares Residenciais, assim como a todos/as os/as funcionários/as da Creche, do Jardim de Infância, do Serviço de Apoio Domiciliário e da Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Pinhel, o Município de Pinhel informa que todos os testes efetuados obtiveram resultado negativo.