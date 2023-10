Rally de Portugal Histórico regressa na quinta-feira a Lamego

O Rally de Portugal Histórico regressa a Lamego, no distrito de Viseu, na próxima quinta-feira, com mais de 80 equipas a subirem a Rampa de Nossa Senhora dos Remédios, em ritmo de classificativa.

Segundo a Câmara de Lamego, no distrito de Viseu, as equipas “iniciam primeiro este trajeto sinuoso a partir das 19:10 e, mais tarde, de novo a partir das 21:10”.

“Mantendo-se fiel a si próprio, o Rally de Portugal Histórico contará com cerca de dois mil quilómetros de extensão total com o pelotão a cruzar o Centro e Norte do país por duas vezes durante a competição em estrada”, acrescenta.