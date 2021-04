Raid TT Vinhos Beira Interior vai para a estrada em maio

Após dois adiamentos devido à pandemia de Covid-19, o Raid TT Vinhos Beira Interior vai para a estrada nos dias 21 a 23 de maio com um programa que pretende surpreender os participantes neste passeio com lugar próprio nos eventos do Clube Escape Livre.

Resiliência e compromisso são algumas das características que definem o Clube Escape Livre e os seus colaboradores. A realização da 4ª edição do Raid TT Vinhos Beira Interior espelha de forma perfeita esta afirmação. A pandemia de Covid-19 impediu a realização do evento que fechava, em novembro, as atividades de 2020 do Clube Escape Livre. Porém, Escape Livre e Câmara Municipal de Pinhel fizeram questão de adiar e não cancelar o passeio transferindo-o para janeiro de 2021.

Esta resiliência colou-se ao compromisso de não deixar cair a realização de um evento que, economicamente, é uma enorme mais-valia para a hotelaria, restauração e comércio da região. Mas estas características do Clube Escape Livre voltaram a ser colocadas à prova com o recrudescimento da incidência da Covid-19 no início de 2021, e necessidade de uma vez mais adiar o evento.

A quarta edição do Raid TT Vinhos Beira Interior vai, agora assim se espera, para a estrada nos dias 21 a 23 de maio.

Com uma organização conjunta do Município de Pinhel e do Clube Escape Livre, possui o selo “Clean & Safe” e cumpre todas as normas de segurança sanitária exigidas pelas autoridades de saúde.

As equipas participantes vão ficar instaladas em vários dos qualificados e seguros alojamentos turísticos do concelho e para assegurar o distanciamento social exigido, o salão de festas do restaurante “O Petisco” será palco de todas as refeições do evento.

O 4º Raid TT Vinhos Beira Interior arranca a atividade fora de estrada no sábado de manhã com um percurso virado a norte onde todos vão apreciar as belíssimas paisagens do concelho de Pinhel e visitar a Casa Forte em Cidadelhe com o famoso palio secular. A tarde reserva um percurso virado sul por entre vinhas, antecipando o que espera os participantes no dia de domingo.

O derradeiro dia do 4º Raid TT Vinhos Beira Interior propõe um percurso que se alarga ao vizinho concelho de Figueira de Castelo Rodrigo e a inevitável paragem na excelente Adega Cooperativa.

O evento encerrar-se-á com o almoço no restaurante “O Petisco”, altura para evocar a capital dos vinhos 2020/2021 e agendar a participação da 5ª edição do Raid TT Vinhos Beira Interior, agendada para novembro. Onde, o Município de Pinhel e o Clube Escape Livre esperam que já seja possível aliar o TT à Feira de Vinhos e Sabores que arrasta milhares de visitantes ao concelho.

Para Luís Celinio: “Como comunicámos o ano passado, simplesmente não podíamos cancelar esta 4ª edição do Raid TT Vinhos Beira Interior dados os impactos que este evento turístico e de lazer tem na região. Sim, foram precisos resiliência e compromisso para não deixar cair o evento, mas os beirões estão habituados ao rigor e às dificuldades. Temos tudo preparado para cumprir as normas e levar a bom porto esta organização, fazendo desde já um apelo aos participantes: tragam convosco, além da boa disposição e da vontade de cumprir o percurso e voltar para casa de alforge cheio de cultura e revigoramento, a firme disposição de cumprir todas as normas de segurança como o uso de máscaras, manutenção do distanciamento social e higienização das mãos. Se todos contribuirmos, teremos mais um passeio do Escape Livre com o selo do sucesso.”