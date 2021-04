Raid do Bucho está de regresso com a receita de sempre

A pandemia de Covid-19 impediu que o Raid do Bucho tenha ido para a estrada em 2020,

mas a 11º edição adiada para 2021 vai realizar-se nos próximos dias 7 a 9 de maio. Servindo

a receita de sucesso de anos anteriores que trouxe participantes de todo o país a um dos

mais concorridos passeios do Clube Escape Livre: mescla de história, gastronomia e

condução fora de estrada. Irresistível!

O ano de 2020 foi duramente atingido pela pandemia de Covid-19 e o Clube Escape Livre não

escapou aos estilhaços provocados pelos confinamentos. Viu-se forçado a cancelar vários

eventos, entre eles o apreciado e concorrido Raid do Bucho.

Volvido um ano sobre o pesar da anulação da edição 2020, o Clube Escape Livre redobrou o

seu compromisso para 2021. Colocou de pé a 11ª edição do Raid do Bucho, cumprindo todas

as regras de segurança sanitária e colocando em prática todas as recomendações da Direção

Geral de Saúde, colocando-lhe o selo de aprovação.

Assim, o distrito da Guarda vai receber nos dias 7 a 9 de maio, dois meses mais tarde que o

habitual, mais uma edição do Raid do Bucho e Outro Sabores, reunindo o melhor de três

mundos: tradição, gastronomia e condução fora de estrada. Uma combinação irresistível que

sublinha o sucesso do evento.

Como sempre sucede, o Clube Escape Livre desenha o percurso fora de estrada sempre

diferente, seja no trajeto, seja nas áreas visitadas, deixando nos participantes o desejo de

regressar. A edição de 2021 não foge à regra e recupera o percurso que não se cumpriu o ano

passado. Quer isto dizer que os participantes vão do coração da Serra da Estrela até à raia, por

caminhos estreitos e íngremes com corta-fogos para todos os gostos. Isto para abrir o primeiro

dia de passeio!

O caminho até Gouveia e o regresso à Guarda tem como pano de fundo a Serra da Estrela e

paragens para beber cultura, com a passagem pelo Museu dos Meios, e aconchegar o corpo

com a paragem para almoço no Albertino, conhecido restaurante em Folgosinho.

Em Gouveia, paragem para conhecer ou rever o Museu da Miniatura Automóvel e, no regresso

à Guarda passagem por Videmonte, aldeia onde vão experimentar o pão característico feito

em forno de lenha. A passagem junto ao rio Mondego lado a lado com os passadiços do

Mondego, é a reta final antes da chegada à cidade mais alta.

No segundo dia, o percurso espraia-se languidamente pela paisagem raiana até demandar

Freineda. Aqui, os concorrentes vão ser banhados pela história junto ao quartel de Wellington.

Desta feita, e de forma a cumprir as regras sanitárias a caravana regressa à Guarda para o

tradicional almoço do Bucho.

As inscrições estão abertas e têm o valor de 395€, incluindo todo o programa do fim de

semana, desde hotel, refeições e visitas, podendo reservar o seu lugar nesta 11ª edição do

Raid do Bucho e Outros Sabores em www.escapelivre.com .