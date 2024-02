Quatro pessoas detidas por tráfico de droga em Nelas e em Viseu

Quatro homens, dois deles menores, foram detidos por crime de tráfico de droga nos concelhos de Nelas e de Viseu, anunciou hoje o Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo uma nota de imprensa da GNR enviada à agência Lusa, os quatro detidos têm idades compreendidas entre os 17 e os 25 anos, “sendo que dois dos detidos são menores, ambos com 17” anos.

A detenção foi realizada pelos elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Mangualde, que, há cerca de oito meses, investigavam o tráfico de produtos estupefacientes e que visava, maioritariamente, o tráfico junto da comunidade escolar.

As diligências policiais realizadas pelos militares da GNR, esclarece a nota de imprensa, culminaram com cumprimento de sete mandados de busca, cinco domiciliárias e duas em veículos.

“No decorrer da ação, os suspeitos foram detidos e foi apreendido o seguinte material: 764,2 doses de haxixe; 26 doses de cocaína; 12 doses de MDMA; 10,9 gramas de ecstasy; 1,36 doses de liamba”, discriminou o documento.

Foram ainda apreendidas “uma dose de heroína; dois gramas de anfetaminas; 0,4 gramas de ketamina; 2.205 euros em numerário; balanças de precisão; cinco telemóveis e diverso material de embalamento e doseamento”.

Os detidos são hoje presentes no Tribunal Judicial de Mangualde, também no distrito de Viseu, para um primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.

Segundo a nota de imprensa, a ação contou com o reforço de militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santa Comba Dão, do Destacamento de Trânsito (DT) de Viseu, da Secção Cinotécnica do Destacamento de Intervenção (DI) de Viseu e do Posto Territorial de Mangualde da GNR.