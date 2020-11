PSP Viseu – Atividade operacional

No âmbito da prevenção criminal através do patrulhamento auto e apeado, o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, através da Esquadra Sede, informa que, na Avenida Luís Martins nesta cidade, procedeu à detenção de um cidadão com 31 anos de idade por falta de habilitação legal para o exercício da condução.

A esquadra sede deu ainda cumprimento a um mandado de detenção de um cidadão de 40 anos, conduzindo-o ao estabelecimento prisional da cidade da Guarda, para cumprimento de pena de 1 ano e 10 meses.

Ainda no âmbito da prevenção criminal foi detido um cidadão por condução de veículo em estado de embriaguez, na estrada de Nelas, tendo acusado uma taxa de alcoolemia de 2,02 g/l de álcool no sangue e na avenida Madre Rita Amada de Jesus, nesta urbe, foi também detido um cidadão por condução de veículo em estado de embriaguez, tendo acusado uma TAS de 1,35 g/l.

Foi também detido um cidadão por tentativa de atropelamento a um elemento da Polícia Municipal de Viseu.

A Polícia de Segurança Pública de Viseu continuará a levar a cabo este tipo de ações e operações em prol do sentimento de segurança dos cidadãos residentes nesta cidade.