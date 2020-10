PSP – Detenção de cidadão de 19 anos por posse de estupefacientes

No âmbito da prevenção criminal através do patrulhamento auto e apeado, o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, através da Esquadra Sede, informa que ontem, por volta das 11H30, procedeu à detenção de um cidadão com 19 anos de idade, no parque Aquilino Ribeiro, nesta cidade, por ter na sua posse estupefaciente que veio a apurar-se tratar-se de haxixe, que daria para cerca de 50 doses individuais, uma balança digital de precisão, uma faca de corte, dinheiro e outro material associado ao tráfico de estupefacientes.

O mesmo foi notificado para comparecer, hoje pelas 14H00, no Tribunal Judicial desta cidade.

A Polícia de Segurança Pública de Viseu continuará a levar a cabo este tipo de ações e operações em prol do sentimento de segurança dos cidadãos residentes nesta cidade.