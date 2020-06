PSP – Atividade Operacional

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, no âmbito da sua atividade operacional de fiscalização rodoviária, no período compreendido entre 05H00 do dia 16 e as 02H30 do dia 17 do corrente mês, deteve quatro cidadãos pela prática dos seguintes ilícitos criminais:

– 03 cidadãos do sexo masculino de 26, 32 e 53 de idade, por condução de veículo automóvel com taxas de alcoolemia de 1,69g/l, 1,48g/l e 1,41g/l de álcool no sangue, respetivamente;

– 01 cidadão do sexo masculino, de 37 anos de idade por condução de veículo automóvel sem habilitação legal para o efeito.

Os detidos foram notificados para comparecerem no Tribunal Judicial desta cidade.