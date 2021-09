PSP – Atividade Operacional

No âmbito da prevenção rodoviária através do patrulhamento auto e apeado, o Comando Distrital

da Polícia de Segurança Pública de Viseu, entre o dia 05 e 06 do corrente mês, através dos Polícias da

Esquadra Sede, deteve 04 (quatro) cidadãos pelos seguintes ilícitos criminais:

 Dia 05 de setembro, pelas 02H10, na Estrada Nacional 16, foi detido um cidadão de 27 anos de

idade, por condução de veículo automóvel com uma TAS de 1,37gl;

 No dia 05 de setembro, pelas 05H00, na Rua João Mendes, foi detido um cidadão de 29 anos de

idade, por condução de veículo automóvel com uma TAS de 2,02gl;

 No dia 06 de setembro, pelas 03H00, na Rua Pintor António Almeida, foi detido um cidadão de

23 anos de idade, por condução de veículo automóvel com uma TAS de 1,98gl.

 No dia 06 de setembro, pelas 02H00, na Rua do Coval, foi detido um cidadão de 18 anos de

idade, por condução de ciclomotor sem estar habilitado para o efeito.