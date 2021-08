PSP – Atividade Operacional

No âmbito da prevenção criminal através do patrulhamento auto e apeado, o Comando

Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, através dos Polícias da Esquadra Sede, informa

que, no 10 de agosto do corrente ano, pelas 16H10, na Avenida Emídio Navarro, deteve uma cidadã

de 26 anos de idade por agressão e injúrias aos Polícias.

A suspeita conduzia um veículo automóvel de uma forma agressiva, não respeitando a

sinalização existente, pondo em risco a segurança dos outros condutores. Ao ser abordada a fim de

ser fiscalizada, a mesma adotou um comportamento agressivo, não colaborante, proferindo palavras

injuriosas contra os Polícias. Apesar de ser advertida para cessar tal comportamento, a mesma, para

além de continuar com as injúrias, agrediu um dos Polícias, pelo que lhe foi dada voz de detenção.

No mesmo dia, pelas 18H00, na Rua Aquilino Ribeiro, os Polícias da Esquadra Sede

procederam à detenção e um cidadão de 51 anos de idade por, no âmbito de uma fiscalização

rodoviário, ter na sua posse Heroína que daria para cerca de 11 doses individuais.

Os mesmos Polícias, no âmbito de uma fiscalização rodoviária, hoje, pelas 03H15, na Rua do

Fontelo, detiveram um cidadão de 35 anos, por condução de veículo automóvel sem habilitação legal

para o efeito. Foi também submetido ao teste de alcoolemia, tendo acusado uma taxa de 1,80g/l de

álcool no sangue.

Os detidos foram notificados para comparecerem, hoje, no Tribunal Judicial desta cidade de

Viseu.