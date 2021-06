PSP – Atividade Operacional

No âmbito da prevenção criminal através do patrulhamento auto e apeado, o Comando Distrital

da Polícia de Segurança Pública de Viseu, através dos Polícias da Esquadra Sede, informa que, no dia 23

do corrente mês, pelas 01H15, na zona Industrial de Abraveses, procedeu à detenção de um cidadão de

30 anos de idade, já referenciado por esta Polícia por tráfico de droga, por posse de produto

estupefaciente.

Da detenção resultou a apreensão de cerca de 33 doses individuais de heroína, um cachimbo e

dinheiro.

De salientar que sobre o mesmo pendia um Mandado de Detenção e Condução emitido pelo

Tribunal Judicial desta cidade.

O mesmo foi notificado para comparecer, hoje, no Tribunal Judicial desta cidade,

desconhecendo-se, ainda, as medidas de coação aplicadas.

O suspeito vai ser presente amanhã, pelas 10H00 no Tribunal Judicial desta cidade.

Tendo em conta a situação de calamidade em que vivemos, a Polícia de Viseu continuará a

intensificar as operações de fiscalização e a garantir o cumprimento das medidas e normas adotadas,

sendo rigorosa na fiscalização e controlo dos comportamentos sempre em prol da segurança dos

cidadãos viseenses.