PSP – Atividade operacional

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, através da Divisão Policial de Lamego, informa que hoje pelas 01H40, num Bairro sito na cidade de Lamego, procedeu à detenção de um cidadão de 35 anos de idade por posse ilegal de arma de fogo.

Após comunicação de desordem na via pública, de imediato os elementos policias, que se encontravam de patrulhamento auto, deslocaram-se ao local onde constataram tratar-se de quezílias, entre famílias. Atendendo ao grande número de pessoas envolvidas, foi solicitado apoio ao Posto Territorial da GNR daquela cidade, para fazer face à desproporcionalidade entre o número de pessoas e as forças presentes, tendo esta colaborado com o envio de uma patrulha.

No decorrer da ocorrência, foi detido um cidadão por ter na sua posse uma arma de fogo municiada com 8 munições e ainda 15 munições dissimuladas num maço de tabaco, bem como haxixe que daria para cerca de 2 doses individuais. Foram também identificados vários intervenientes na desordem.

O detido foi notificado para comparecer, hoje, no Tribunal Judicial de Lamego.