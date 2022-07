Protocolo estabelece ponte entre os vários níveis de ensino da dança em Viseu

A Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa, a escola Lugar Presente e a câmara de Viseu celebraram hoje um protocolo que visa estabelecer uma ponte entre os vários níveis de ensino e o mundo profissional.

“O trabalho da Escola Superior de Dança já estava facilitado porque Viseu, felizmente, tem uma associação direta à dança e a dança a Viseu”, afirmou o diretor da escola superior, Samuel Rego, durante a assinatura do protocolo.

No seu entender, “quase que era obrigatório celebrar este protocolo” tripartido, uma vez que as três entidades convergem “para uma coisa única, que é a qualificação da dança”.

“A escola (superior) não vem aqui trazer nenhuma centralidade, a escola é que quer estar mais central. Ao afirmar-se em Viseu, quer, cada vez mais, ser uma escola nacional da dança”, frisou o responsável.

Segundo Samuel Rego, é interesse da Escola Superior de Dança estar associada “aos centros de formação e de criação que já existem” e que são as entidades empregadoras dos seus futuros alunos.

Albino Moura, administrador do Lugar Presente – escola que, desde 2011, ministra aulas do ensino artístico especializado da dança – lembrou que já havia uma ligação à Escola Superior de Dança, “mas que só funcionava num sentido”, ao receber, em Viseu, alunos de mestrado em estágio.

“Era uma ponte só com um sentido e este protocolo funciona nos dois sentidos. Acrescenta muito mais àquilo que nós já tínhamos”, frisou.

Desta forma, há “várias propostas em cima da mesa” para receber quer alunos, quer professores, da Escola Superior de Dança, enquanto esta poderá acolher alunos do Lugar Presente.

Por exemplo, os alunos do curso secundário de dança do Lugar Presente, que têm formação em contexto de trabalho, poderão estagiar na Escola Superior de Dança ou ter algum tipo de intercâmbio pedagógico.

Albino Moura avançou que, já a partir da edição deste ano, o festival Lugar Futuro, “que é uma montra de trabalhos e talentos dos jovens artistas da área da dança”, terá “uma representação da Escola Superior de Dança, de trabalhos que se fazem no âmbito do currículo anual da sua licenciatura”.

Desta forma, será conseguido “um intercâmbio muito mais rico, envolvendo o nível secundário, o nível superior e os artistas profissionais”, considerou.

A diretora pedagógica do Lugar Presente, Ana Cristina Pereira, aludiu ainda a “um curso de verão que atraia não só aqueles que habitam e trabalham regularmente a área da dança, mas também alunos do país e do estrangeiro”, a realizar a partir do próximo ano, em parceria com a Escola Superior de Dança.

A vereadora da Cultura na Câmara de Viseu, Leonor Barata, disse que a celebração deste protocolo é uma forma de o município “afirmar que valoriza muitíssimo a questão do ensino da dança e do ensino articulado em Viseu”.

“O ensino da dança e instituições como o Lugar Presente são, de facto, fundamentais para o tecido cultural do nosso território”, frisou, lembrando que o dia de hoje fica também marcado pela estreia da companhia jovem de dança.