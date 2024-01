Projeto vai dar impulso a oito músicos emergentes da Região Centro

A produtora Blue House, em colaboração com o Convento São Francisco, vai abrir as candidaturas do Música Independente de Coimbra (MIC), que irá selecionar oito músicos/artistas emergentes para trabalhar em estúdio, gravar um tema e apresentá-lo em palco.

Os projetos de músicos dos distritos de Aveiro, Viseu, Castelo Branco, Leiria, Guarda e Coimbra vão poder ser submetidos, a partir de segunda-feira, à convocatória MIC.

“Em 2023 selecionámos quatro projetos. Em 2024 serão selecionados oito projetos”, sendo que os projetos escolhidos têm a oportunidade de gravar um tema original no estúdio da Blue House e de produzir os respetivos videoclipe e sessão fotográfica com o fotógrafo e videógrafo Tiago Cerveira, disse hoje, em conferência de imprensa, o coordenador da Blue House, João Silva.

A apresentação ao público deste trabalho inicia-se no segundo trimestre deste ano.

Já o ciclo de música “Café Curto” iniciou-se hoje com ‘showcases’ (apresentações) de entrada livre e vai continuar todas as terças-feiras, às 19:30, numa programação de música pop, folk, world, eletrónica ou jazz, entre outras, no Café Concerto Coimbra do Convento São Francisco.

Miguel Gouveia & Paulo Soares (16 de janeiro), Combo de Jazz EACMC (dia 23 de janeiro), Francisco Fontes (06 de fevereiro), Capital da Bulgária (05 de março) e Malva (19 de março) são alguns dos nomes dos ‘showcases’, de 30 minutos, do primeiro trimestre deste ano.

A organização do ciclo de música volta a apostar no “Café Duplo”, iniciativa que ocorre na última sessão do mês, em que dois artistas – um local e outro nacional -, juntam-se para uma micro-residência, apresentando depois dois temas inéditos, resultado dessa colaboração.

Já em janeiro, o “Café Duplo” conta com a parceria entre Tiago Saga & Surma. Em fevereiro e março, a iniciativa conta com a parceria de Miguel Cordeiro & Nacho Casado e Paulo Vicente & Bia Maria, respetivamente.

Toda a programação será disponibilizada no ‘site’ do Convento São Francisco.

O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, realçou, na mesma conferência de imprensa, a importância da convocatória MIC, visto que é uma oportunidade para artistas emergentes.

“Somos uma cidade esfuziante de cultura, de pessoas que amam e que vivem e respiram a cultura. Nós queremos que Coimbra seja exatamente reconhecida também por essa característica”, concluiu.