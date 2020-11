Projeto “Uma Escola, Uma Árvore” planta 57 novas árvores em Dia de São Martinho

O Município de Viseu, em parceria com a Quercus, inicia amanhã o projeto “Plantação de Árvores 2020, no Parque Urbano de Santiago – Uma ESCOLA / Uma ÁRVORE”. A ação visa envolver as crianças das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho, alertando-as para as questões ambientais e preservação da natureza, e constitui uma forma diferente, e segura, de assinalar o Dia de São Martinho.

Assim, a autarquia e a Quercus escolheram 57 árvores e arbustos autóctones que serão apadrinhadas por cada uma destas escolas de Viseu. O objetivo inicial era envolver os alunos das escolas na plantação das árvores, mas as restrições impostas pela pandemia determinaram a participação de um número reduzido de crianças. As plantações serão efetuadas, de forma simbólica, pelos alunos da Escola da Ribeira, em representação de todas as crianças.

Para que todas as escolas possam estar envolvidas no projeto, será enviada uma mensagem aos diferentes estabelecimentos, juntamente com uma ficha com identificação da “árvore Amiga”. Logo que as condições permitam, cada escola receberá para plantação uma “árvore/arbusto Amiga”, idêntica àquela que terão no Parque de Santiago.

As árvores e arbustos serão plantados no Parque Urbano de Santiago, um espaço que une as duas margens do rio Pavia e é, por excelência, um espaço de fruição familiar. Recorde-se que o Município tem investido na requalificação do Parque, que se tornou o novo pulmão da cidade.