Programa Somos Portugal da TVI realiza-se em Oliveira do Hospital no próximo domingo

O próximo programa “Somos Portugal”, da TVI, realiza-se este domingo, dia 22 de

Agosto, entre as 14h00 e as 20h00, no parque do Mandanelho, em Oliveira do

Hospital.

Com cinco apresentadores – Santiago Lagoá, Isabel Figueira, Fanny, Mónica Jardim e

João Montês – o popular programa de entretenimento da TVI vai mostrar a Portugal e

ao mundo o património natural e histórico de Oliveira do Hospital e muitas das suas

belezas paisagísticas.

O público poderá assistir à realização deste programa, que será transmitido em direto

do parque do Mandanelho, desde que cumpra com as regras de segurança impostas

pela DGS para travar a pandemia da Covid-19, como por exemplo o uso de máscara,

a medição da temperatura corporal e desinfeção das mãos à entrada no recinto e o

distanciamento social.

A realização deste programa em Oliveira do Hospital, que representa oito horas de

emissão televisiva, terá uma lotação condicionada à presença de 500 pessoas e conta

com um plano de contingência submetido à autoridade de saúde local.

Por seu lado, a TVI garantirá a realização de testes à Covid-19 de todas as pessoas

que integram as suas equipas de produção, bem como artistas, convidados e

expositores.

Junto ao palco do “Somos Portugal”, onde decorrerão dezenas de atuações musicais,

não será permitido o acesso de público e no local vão estar cerca de 20 expositores de

produtos endógenos, queijo Serra da Estrela, enchidos, vinhos do Dão, mel,

artesanato e gastronomia, entre outros.

Sendo um dos primeiros concelhos do país a receber o Somos Portugal, num formato

renovado, a TVI vai também fazer várias reportagens em direto de praias fluviais, da

Bobadela Romana, do centro da cidade de Oliveira do Hospital e de outros pontos de

atracão turística do concelho.