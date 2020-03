Programa Nacional de Desporto para Todos Candidaturas abertas

O PNDpT é uma medida de âmbito estrutural que visa apoiar programas desportivos que promovam a generalização da prática desportiva, de âmbito informal, recreativa ou competitiva (não federada), entendida como uma atividade determinante na formação e desenvolvimento integral dos cidadãos e da sociedade em geral.

Na edição de 2020 do Programa Nacional de Desporto para Todos é feito um reforço na aposta em programas que promovam os valores éticos em contexto desportivo, como a igualdade, a verdade, o respeito, a responsabilidade, a amizade e a cooperação, bem como em programas que promovam a mobilidade ativa e a promoção da atividade física em contexto laboral. Nesta edição é também dada continuidade ao apoio a programas desportivos que valorizem a promoção da saúde e de estilos de vida saudáveis, a inclusão social, a sustentabilidade ambiental, a igualdade de género e a proteção dos direitos humanos.

São destinatários aos apoios a prestar pelo PNDpT:

– As entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos, que tenham no seu objeto o desenvolvimento da prática desportiva, designadamente: federações desportivas, clubes, associações, coletividades, entre outras organizações cujo objeto social compreenda ou capacite o desporto de base em Portugal.

Como apresentar a candidatura

Submeter a candidatura através de formulário próprio para o efeito, disponível em: http://candidaturas.ipdj.pt/

– Os documentos requeridos para completar a candidatura ao PNDpT são obrigatórios no processo online de candidatura.



Prazo

De 2 de março a 5 de abril (até às 23h59).

Quaisquer informações adicionais podem ser esclarecidas através do email: candidatura.desportoparatodos@ipdj.pt

Mais informações sobre o PNDpT em: http://www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=173&idMenu=4

Particularmente na Zona Centro todos os interessados poderão solicitar mais informações nas Lojas Ponto JA do IPDJ de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu, ou consultar o Portal da Juventude em: www.juventude.gov.pt