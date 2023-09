Produtores de maçã Bravo de Esmolfe abrem pomares a turistas

Produtores da maçã Bravo de Esmolfe, na região de Penalva do Castelo, vão abrir os seus pomares aos turistas que queiram experiências na tradição da colheita deste fruto, disse hoje à agência Lusa um responsável.

“A iniciativa intitula-se ‘Dr. Bravo no Pomar’ e visa dar a conhecer os processos de produção da maçã Bravo de Esmolfe de forma a promover e valorizar os produtores locais” de Penalva do Castelo, no distrito de Viseu, esclareceu Cristóvão Monteiro.

O presidente executivo do Centro Estratégico de Inovação Territorial (CEIT), detentor da plataforma online drbravo.pt, considerou, à agência Lusa, que esta abertura dos pomares aos turistas é essencialmente para “valorização” do território.

“A ação procura proporcionar uma experiência única de imersão na tradição da colheita da maçã Bravo de Esmolfe e o programa inclui, por exemplo, uma visita guiada aos pomares da região”, adiantou.

No decorrer da visita, os turistas “terão a oportunidade de conhecer os métodos de cultivo tradicionais, de aprender sobre o processo produtivo e ainda de colher as próprias maçãs de aroma e sabor inigualável desta variedade de maçã 100% portuguesa”.

Segundo Cristóvão Monteiro, “o objetivo é criar uma nova oferta turística em Penalva do Castelo, apoiando os produtores locais e enaltecendo o seu esforço na preservação deste produto único e exclusivamente português, originário de Esmolfe”.

Tendo em conta a limitação temporal para a apanha da maçã, “as datas e vagas são limitadas” e, por isso, “os interessados devem realizar a sua inscrição através da página drbravo.pt/experiencias podendo definir a data e hora preferencial”.

Esta plataforma é, igualmente, responsável pela venda online desta maçã e tem sob a sua responsabilidade a promoção de outros produtos com base na maçã Bravo de Esmolfe, que, em 2022, lançou um bolo-rei para “evitar desperdício” deste fruto.