Presidente do Politécnico de Viseu é eleito a 29 de junho

João Luís Monney de Sá Paiva e José dos Santos Costa são candidatos à presidência da instituição para o quadriénio 2021/2025.

A Comissão Eleitoral do Politécnico de Viseu (PV) anunciou que foram aceites as candidaturas de João Luís Monney de Sá Paiva e José dos Santos Costa, ambos docentes do PV. O Conselho Geral da instituição reúne agora no dia 29 de junho, tendo como ponto único da ordem de trabalhos a eleição do Presidente do PV para o quadriénio 2021/2025. O processo prevê a audição pública dos candidatos, onde efetuarão a apresentação dos seus programas de ação, seguindo-se um período de esclarecimento e, finalmente, a votação.

No ato eleitoral participam os 30 membros que constituem o Conselho Geral do PV. 21 elementos internos, dos quais 16 são representantes dos professores: João Vinhas, Emília Coutinho, Cristina Azevedo Gomes, Manuela Ferreira, José Costa, Ana Paula Cardoso, António Monteiro, Cristina Barroco, José Bastos, Miguel Mota, Dulcineia Wessel, João Paulo Balula, Ana Branca Carvalho, Helena Vala, Paulo Costeira e Carlos Albuquerque; aos quais se juntam cinco representantes dos estudantes: Bruno Faria, Ana Pinto, Maria Inês Silva, Bruno Gomes e Beatriz Vouga.

O Conselho Geral completa-se com nove personalidades externas, membros de reconhecido mérito, representantes da comunidade: Arlindo Cunha, presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão; Adelino Costa, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Viseu; Carlos Santiago, presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro e da Câmara Municipal de Sernancelhe; Conceição Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Viseu; Fátima Eusébio, diretora do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu; Fernando Daniel Nunes, administrador do grupo Visabeira; Joaquim Jorge Nelas, diretor do Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar Tondela-Viseu; Mário Coutinho, técnico superior da Misericórdia de Lisboa; e Nuno Dionísio, diretor da Softinsa/IBM.

Anteriormente já foram eleitos o Presidente e Secretária do Conselho Geral do PV, respetivamente, Arlindo Cunha e Cristina Barroco, em reunião deste órgão realizada no dia 22 de abril.