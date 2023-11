Presidente da Câmara preocupado com obras em curso na Sé de Viseu

O presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas (PSD), mostrou-se hoje preocupado com as obras em curso na Sé, da responsabilidade da Direção Regional de Cultura do Centro.

Depois de ter tido conhecimento de críticas sobre a execução das obras, o autarca deslocou-se ao local e comprovou “a instalação de rufos, remates de telhado e caldeiras na zona posterior do edifício”, adjacente ao Largo de São Teotónio.

No seu entender, estas adições são “inusitadas e perturbadoras da estética do alçado posterior, representando uma atrocidade ao valioso e histórico património ali existente”.

Apesar de não ser responsabilidade da autarquia supervisionar as obras, Fernando Ruas considera importante não se desligar das intervenções no património local e, por isso, reportou a situação à Direção Regional de Cultura do Centro, pedindo-lhe esclarecimentos.

Para além das preocupações estéticas, o autarca defendeu “a necessidade de requalificação do alçado posterior do edifício” e sublinhou “a expectativa de que este receba tratamento semelhante ao das restantes fachadas, assegurando a requalificação completa do edifício”.

O assunto já foi comunicado ao gabinete do ministro da Cultura, o que, segundo a autarquia, evidencia “a seriedade com que as autoridades locais estão a encarar a situação”.

Fernando Ruas fez votos de que “o assunto seja tratado com a devida importância que um monumento como a Sé de Viseu merece” e realçou “a relevância histórica e cultural do local”.

Reforçando “a necessidade de preservação do património”, o autarca social-democrata disse esperar que a Direção Regional de Cultura do Centro “tome medidas adequadas para garantir a integridade e harmonia estética deste ícone da região”.