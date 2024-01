Presidente da Câmara de Viseu admite aumento da tarifa de gestão de resíduos

O presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, admitiu hoje aumentar a tarifa de gestão de resíduos caso a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) cumpra a ameaça de cobrar “multas pesadas” aos municípios.

No final da reunião de câmara, Fernando Ruas aludiu à “chamada de atenção” da ERSAR para o facto de os municípios portugueses não estarem a refletir no consumidor final as tarifas da gestão de resíduos.

“(A ERSAR) ameaça as câmaras que não fizerem repercutir isto nas famílias com multas pesadas”, afirmou aos jornalistas.

Segundo o autarca social-democrata, a Câmara de Viseu gasta 6,5 milhões de euros com a recolha de lixo e recebe das famílias apenas 2,5 milhões de euros, o que representa um défice de quatro milhões de euros.

Fernando Ruas disse que o município de Viseu vai “aguardar para ver”, até porque o aumento da taxa (que atualmente é de três euros) não está previsto no orçamento deste ano.

No entanto, avisou que o município não pode “levar pancada” dos dois lados: “não podemos ter as taxas tão baixas e este tipo de desfalque no orçamento (de quatro milhões) e ainda pagar multas à ERSAR por não cumprirmos aquilo que nos mandam”.

O autarca explicou que, de acordo com a ERSAR, as tarifas devem aumentar 25% e têm de ser refletidas nas faturas da água das famílias.

“Não sei se será este ano, mas ela terá de ser atualizada. Se por acaso a ERSAR nos dissesse que nos ia aplicar multas, tínhamos de fazer um orçamento retificativo, nem que fosse só para isto”, acrescentou.

Fernando Ruas lembrou que “o que tem aumentado é a taxa de gestão que as câmaras mandam diretamente para o Estado central” e que tal tem acontecido “todos os anos”.