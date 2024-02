Postos de turismo de Tondela registam aumento de atendimentos em 2023

Os dois postos de turismo no concelho de Tondela, nesta cidade e na serra do Caramulo, registaram em 2023 um significativo crescimento do número de atendimentos, revelou hoje o município.

Segundo um comunicado de imprensa da Câmara Municipal de Tondela, no distrito de Viseu, no total, “no ano passado procuraram estes serviços municipais 8.427 pessoas, mais 3.144 do que em 2022”.

“Junho, com 852 atendimentos, seguido de agosto, com 791, e julho, com 675, foram os melhores meses do Posto de Turismo de Tondela, que funciona no edifício do Museu Terras de Besteiros”, refere a autarquia.

Já no Posto de Turismo do Caramulo, instalado junto ao museu da vila, “os meses com maior procura foram os de setembro, com 1.254 atendimentos”, e agosto, “com 463 e abril com 232”.

A nota de imprensa da Câmara especifica ainda que “a maioria dos turistas que passou pelos postos de turismo era de nacionalidade portuguesa”, sendo que, do número total, 841 atendimentos foram a cidadãos estrangeiros”.

“À semelhança dos portugueses, os meses de verão foram os mais concorridos também por parte dos turistas de outras nacionalidades”, sendo o mês de julho o que recebeu mais cidadãos de outras nacionalidades.

Nesse mês de julho “o Posto de Turismo de Tondela foi visitado por 187 pessoas de fora do país e o Posto de Turismo do Caramulo por 65 estrangeiros”.

“A maioria destes turistas de outras nacionalidades era oriunda do Brasil, Espanha e França. Dentro de portas, os visitantes eram sobretudo naturais da região de Viseu, Lisboa e do Porto”, refere a Câmara de Tondela.