Politécnico de Viseu recebe meio milhão de euros para projeto de Ensino a Distância

Com o Projeto EaD@PV – Plataforma Integrada de Ensino a Distância, o Politécnico de Viseu vai desenvolver e implementar uma solução tecnológica de ensino a distância que vai permitir a oferta de cursos no âmbito da Rede PEPER, em contexto de internacionalização e no apoio a estudantes com necessidades específicas.

O Politécnico de Viseu (PV) obteve aprovação e financiamento para a candidatura ao Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública (SAMA 2020) do Projeto EaD@PV – Plataforma Integrada de Ensino a Distância.

Perante a suspensão das atividades presenciais devido à Covid-19, os docentes foram forçados a adaptar as condições de ensino aprendizagem sem que se tenha realizado uma transferência efetiva de práticas para o ensino a distância. Com o projeto EaD@PV, o Politécnico de Viseu vai desenvolver e implementar uma solução tecnológica de ensino a distância que vai permitir a disseminação da oferta formativa não presencial da instituição, e dinamizar e incrementar a adoção de cursos na modalidade de Ensino a Distância.

Com EaD@PV será possível operacionalizar recursos produzidos pelo PV em acesso livre, dirigir-se a públicos específicos (estudantes nacionais e estrangeiros, estudantes com necessidades específicas, investigadores e organizações, públicas ou privadas, de diferentes âmbitos de atuação) com um conjunto amplo de materiais formativos e uniformizar os procedimentos necessários à sua disseminação com elevada qualidade. Facilitar o uso de ferramentas de recolha e tratamento de informação qualitativa e quantitativa, desenhar conteúdos formativos inovadores e/ou adaptar os já existentes a metodologias ativas de ensino-aprendizagem e facilitar a comunicação e interação entre os diferentes intervenientes são outros dos resultados esperados.