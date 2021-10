Politécnico de Viseu inova e implementa conectividade OpenRoaming

A Extreme Networks Inc. (Nasdaq: EXTR), uma empresa de redes na

cloud, anunciou hoje a implementação bem-sucedida do suporte para o OpenRoaming™ da Wireless

Broadband Alliance (WBA) no Instituto Politécnico de Viseu (IPV).

O OpenRoaming permite aos estudantes, docentes e outros utilizadores no campus do IPV ligarem-se a

uma rede Wi-Fi 6 segura e de alta velocidade onde quer que estejam – quer no interior ou exterior dos

edifícios – sem qualquer interrupção nas respetivas ligações à rede sem fios. O IPV é a primeira

organização em Portugal a aderir ao OpenRoaming da WBA.

Segundo Luís Almeida, administrador sénior de redes do Instituto Politécnico de Viseu, “esta

implementação vai melhorar as experiências de todos os utilizadores que usam a rede Wi-Fi do nosso

campus – estudantes, docentes, funcionários, visitantes e todos os participantes nas várias conferências

nacionais e internacionais que organizamos. E, claro, a redução do stress que a gestão da rede

significava para a nossa equipa de informática”.

O OpenRoaming da WBA possibilita a transferência automática entre redes móveis e Wi-Fi, o que, para

os utilizadores, se traduz em conectividade sem interrupções, muito à semelhança do que acontece

quando os smartphones se ligam instantaneamente às várias redes de telecomunicações.

A Extreme colaborou com a Aptilo Networks para trazer o OpenRoaming ao campus do IPV, realizando

também a instalação de uma rede Wi-Fi 6. De agora em diante, os estudantes, funcionários, docentes e

visitantes podem ligar-se à rede do campus do IPV sem necessitarem de realizar autenticação manual.

Isto traduz-se numa melhor experiência para os utilizadores e num volume de trabalho mais baixo para

a equipa de informática do IPV, que tinha de autorizar manualmente todos os utilizadores da rede de

fora de Viseu para que estes pudessem aceder à Wi-Fi do campus.

Principais benefícios:

 Conectividade simplificada para os utilizadores e alívio para o departamento de

TI: Anteriormente, as regulações europeias obrigavam a equipa informática do IPV a adicionar e

retirar manualmente os utilizadores da rede, incluindo docentes, funcionários e estudantes. Isto

complicava o acesso à Wi-Fi no campus. Com o OpenRoaming, os visitantes dos campus do IPV

podem ligar-se facilmente à rede sem fios. Não perdem as definições das respetivas contas, nem

o histórico das mesmas, e a equipa de informática pode concentrar-se em expandir o uso da

tecnologia no campus do IPV.

Melhores resultados e oportunidades para os estudantes: O OpenRoaming torna mais fácil

para o IPV expandir o calendário de eventos no campus, sem que isto exija a criação de novos

acessos seguros à rede para cada um por parte da equipa de informática. Podem prestar

diferentes níveis de serviço consoante as necessidades específicas de utilizadores e eventos

distintos. O corpo estudantil do IPV pode agora aceder a recursos através da mesma conta de

utilizador em todos os seus dispositivos e sem necessidade de criarem novas contas ou

acarretarem os custos de uma ligação fixa.

 Maior segurança na rede sem fios: o IPV e organizações semelhantes podem tirar proveito da

liberdade do OpenRoaming sem, no entanto, ficarem expostos a potenciais riscos de segurança

ou entrarem em inconformidade com as regulações locais. O OpenRoaming serve-se de

protocolos de segurança já existentes, como o Passpoint, RADSec e os padrões 802.1x e 802.11i

para assegurar a segurança da rede sem prejuízo para a privacidade dos utilizadores. O

OpenRoaming emparelha fornecedores de redes Wi-Fi e fornecedores de identidades, como

operadoras móveis e ISP, que registam utilizadores autenticados e que os permitem ligar-se

automaticamente a qualquer rede sem fios participante.