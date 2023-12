Politécnico de Viseu constrói nova residência e requalifica as existentes

O Instituto Politécnico de Viseu (IPV) vai construir uma quarta residência para estudantes e requalificar as três existentes, disse hoje o seu presidente.

“No âmbito do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] vamos avançar agora com a requalificação das três residências de estudantes do Campus Politécnico e também com a edificação de uma nova, a quarta, junto das existentes”, adiantou José Costa.

O presidente do IPV esclareceu à agência Lusa que a nova residência será para 150 camas e haverá ainda dois novos espaços anexos, que serão salas de estudo, sendo que uma delas funcionará 24 horas.

“O valor total é superior a 10 milhões de euros (ME) e é financiado a 100% pelo PRR. As obras deverão começar nos primeiros meses de 2024 para terminarem até ao final do ano de 2025”.

As três residências estudantis existentes, que totalizam 320 camas, foram “construídas há mais de 25 anos e nunca sofreram requalificação, ou seja, eram obras há muito desejadas” pelo IPV.

“Esta obra é um passo importantíssimo para o instituto, não só para os estudantes que estão nas residências, como também para atrair novos alunos”.

José Costa considerou que o maior desafio que se coloca nas instituições de ensino superior é o de ter fatores de atratividade que, simultaneamente, poupem o excesso de custo das famílias dos estudantes.

“Termos alojamentos a baixo custo é um fator de atratividade, mas temos de ter também condições nas instituições para que as pessoas não se fiquem só pelo ensino à distância e se sintam bem e este é um enorme desafio”, sublinhou.

No entender deste responsável, “as condições para um estudante estar numa instituição, com qualidade, e com baixos custos, é um fator determinante de atratividade e de saúde mental” do aluno.

“Se há um estudante que sente que a família tem dificuldades em mantê-lo a estudar, isso é um forte fator de instabilidade e da saúde mental do aluno que tem, obviamente, repercussões na família”, apontou.

José Costa lembrou que, em Moimenta da Beira, “existem 15 camas, em Lamego também está a ser construída uma residência para 47 camas e, em Viseu, sob a responsabilidade da Câmara Municipal, vai nascer uma com capacidade para 52”.

O IPV tem, este ano letivo, 6.256 alunos distribuídos por todas as escolas que o integram, como as unidades orgânicas de Viseu e Lamego, e ainda Moimenta da Beira e Sernancelhe.