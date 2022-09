PJ deteve três homens suspeitos de roubo, sequestro e coação em Resende

A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve três homens suspeitos da prática dos crimes de roubo e coação agravados e sequestro, ocorridos no dia 01 de agosto, no concelho de Resende, no distrito de Viseu.

A identificação e a detenção dos homens foram feitas pela PJ, através da Diretoria do Norte, no âmbito de uma investigação em curso, adiantou a PJ num comunicado.

“Os suspeitos, agindo em comunhão de esforços, atraíram a vítima para um local isolado, onde a mantiveram privada da liberdade e mediante ameaça com arma de fogo obrigaram-na a assinar declaração de venda de uma viatura de que foi desapossada”, lê-se na nota de imprensa enviada à agência Lusa.

De acordo com aquela força policial, os três homens tinham idades entre os 25 e os 50 anos, um empresário, outro agricultor e um outro desempregado.

Os detidos vão ser presentes à autoridade judiciária competente para aplicação de medidas de coação.