Piscinas municipais interiores de Tondela reabrem no dia 25 de setembro

As piscinas municipais interiores de Tondela e de Campo de Besteiros vão reabrir ao público ano dia 05 de setembro, voltando a encerrar, no período do verão, em 30 de junho de 2024, informou hoje a Câmara de Tondela.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a autarquia esclarece que “os equipamentos desportivos este ano oferecem mais aulas, ao todo, na piscina da cidade haverá 49 aulas semanais de natação, ou seja, mais duas turmas do que no ano passado”.

Neste equipamento “volta a haver também natação livre” estimando a Câmara Municipal de Tondela, no distrito de Viseu, que seja “utilizada por mais de 550 alunos”.

“Já a piscina de Campo de Besteiros oferece nesta nova temporada 31 aulas, mais 10 que o ano passado e estima-se que sejam 350 os utilizadores deste equipamento municipal”, aponta o executivo municipal.