Pinto da Costa defende a importância do interior no combate ao centralismo

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, voltou a defender a regionalização e a importância das cidades do interior no combate “ao centralismo em Portugal”, durante uma receção na Câmara Municipal de Viseu.

De visita à cidade, onde inaugurou a Casa do FC Porto de Viseu, o líder dos ‘dragões’ foi recebido pelo autarca viseense Fernando Ruas, no Salão Nobre da Câmara de Viseu, onde destacou “o crescimento de uma cidade onde se respira prosperidade”.

“Num país centralista, estou feliz porque já não é tanto, já só 90% dos dinheiros públicos ficam em Lisboa”, disse perante uma sala cheia de adeptos do clube, acrescentando que “uma cidade com a pujança como a de Viseu é fundamental para a descentralização”, e concluiu afirmando que a regionalização não é uma obsessão sua, “mas algo que está na constituição”.

Já o autarca viseense, apesar de confesso adepto do Sporting, destacou “o bom relacionamento que sempre houve com a instituição FC Porto”, que por Viseu fez no passado vários dos seus estágios de pré-época da sua equipa principal de futebol, “e nessa altura foi quase sempre campeão”.

“Vem hoje [Pinto da Costa] inaugurar mais uma casa do clube em pleno coração de Portugal, e é uma honra recebê-lo na nossa sala mais nobre”, frisou Fernando Ruas, destacando a aposta que o concelho que preside faz no desporto e lembrando que “em 2024 vai Viseu ser cidade europeia do desporto”.

Pinto da Costa, que na sessão não esqueceu António Almeida Henriques, ex-autarca viseense, já falecido, e um confesso adepto dos ‘dragões’, e deixou ainda o desejo que Viseu, através do Académico, possa em breve ter uma equipa na I Liga de futebol, pois, pelo contacto que tem tido com quem lidera o clube, sabe “do projeto sólido que estão a implementar”.

O presidente portista seguiu depois para a inauguração oficial das novas instalações da Casa do FC Porto em Viseu, fundada em 2017, e agora localizada em Repeses, localidade da área urbana da cidade, tendo depois no programa da visita um almoço de confraternização com os adeptos numa unidade hoteleira de Viseu.