PINHEL | Durante o Advento, Eucaristias transmitidas on line na página de Facebook do Município

Durante o período do Advento, “tempo de esperança” que tem início no próximo domingo, dia 29 de novembro, terminando no dia 24 de dezembro, Véspera do Natal, o Município de Pinhel, em parceria com as paróquias do concelho, vai transmitir quatro missas de outras tantas paróquias – Freixedas, Lameiras, Pínzio e Souropires.

A transmissão será em direto, podendo ser acompanhada através da página de Facebook do Município de Pinhel, em https://www.facebook.com/ cidadefalcao.

Já no dia de Natal, 25 de dezembro, será transmitida a eucaristia celebrada na Igreja de São Luís, Paróquia de Pinhel, sede do Arciprestado.

Com esta iniciativa, pretende-se proporcionar um contacto mais próximo dos párocos e respectivas comunidades com aqueles que, por motivos relacionados com a pandemia ou por fazerem parte de grupos de risco, não podem participar presencialmente na Eucaristia.

Datas, horários, locais de celebração e párocos responsáveis:



29 de novembro | 12.00h | Freixedas | Pe. Ricardo Fonseca

6 de dezembro | 11.30h | Lameiras | Pe. Delfim Pires

13 de dezembro | 11.00h | Pínzio | Pe. António Carlos

20 de dezembro | 11.45h | Souropires | Pe. António Freire

25 de dezembro | 12.00h | Pinhel | Missa de Natal | Pe. Jorge Castela