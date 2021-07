PINHEL | Apresentação Pública da versão preliminar do “Estudo Municipal para o Desenvolvimento de Sistemas de Recolha e de Valorização na origem de Biorresíduos no Concelho de Pinhel”

Na próxima segunda-feira, dia 5 de julho, pelas 18.00h, no Cineteatro São Luís, o Município de Pinhel vai levar a efeito a apresentação pública da versão preliminar do “Estudo Municipal para o Desenvolvimento de Sistemas de Recolha e de Valorização na origem de Biorresíduos no Concelho de Pinhel”.

De referir que a realização deste Estudo resulta do cumprimento do disposto no n.º 6.1.9 do Despacho n.º 7262/2020, de 17 de julho de 2020, que cria o Programa de Apoio à Elaboração de Estudos Municipais para o Desenvolvimento de Sistemas de Recolha de Biorresíduos.

Mais se informa que a versão preliminar do estudo está disponível no site do Município de Pinhel, em www.cm-pinhel.pt, podendo também pode ser consultado presencialmente, no Edifício da Proteção Civil Municipal da Câmara Municipal de Pinhel, nos Serviços de Ambiente, de segunda a sexta-feira, das 09.00h às 12.30h e das 14.00h às 16.30h, com marcação prévia através do número de telefone 961 016 961.

Os Biorresíduos incluem os resíduos alimentares e os resíduos verdes (resíduos biodegradáveis de jardins e de parques). A prevenção e valorização de Biorresíduos tem um papel fundamental no fecho dos ciclos de nutrientes, na preservação da biodiversidade, na redução das emissões antropogénicas de GEE e na materialização de uma bioeconomia sustentável.