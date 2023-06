Philip Tear e Manu Hernando de saída do Tondela

O guarda-redes Philip Tear e o defesa central Manu Hernando estão de saída do Tondela, anunciou hoje em comunicado a SAD do clube da II Liga portuguesa de futebol.

“A CD Tondela – Futebol SAD informa que o atleta Philip Tear termina a sua ligação contratual com os ‘auriverdes’ no dia 30 deste mês de junho”, escreveu em comunicado de imprensa.

O guarda-redes sueco, de 24 anos, esteve duas épocas no Tondela e, ao longo do último ano, foi titular em quatro jogos ao serviço do clube beirão.

A SAD do Tondela anunciou também que “o atleta Manu Hernando termina a sua ligação contratual com os ‘auriverdes’ no dia 30 deste mês de junho”.

O defesa central espanhol, de 24 anos, esteve, igualmente, duas épocas ao serviço do Tondela, registando “67 jogos em todas as competições, tendo apontado seis golos” nos dois anos.

Em ambos os comunicados de imprensa, o Tondela “enaltece o profissionalismo demonstrado” por Philip Tear e Manu Hernando, desde que chegaram ao clube, desejando-lhes “felicidades para o futuro” aos dois atletas.