Peregrinação, Aventura ou Viagem a Santiago de Compostela Exte

Este é o desafio do Mercedes-Benz 4MATIC Experience – Caminho de Santiago que mais de

100 pessoas em 50 Mercedes-Benz 4MATIC vão enfrentar de 1 a 5 de outubro e que terá a

presença de D. Manuel Felício, D. António Luciano e D. Moiteiro Ramos, respetivamente

bispos da Guarda, Viseu e Aveiro.

O Caminho de Santiago, percurso cultural europeu, ganha cada vez mais adeptos e o Clube

Escape Livre regressa neste ano jacobeu à Catedral de Santiago de Compostela percorrendo,

até lá, os caminhos antigos dos peregrinos.

Com concentração em Trancoso no dia 1 de outubro, terá também lugar uma conferência

sobre o Caminho por parte do Historiador Joel Cleto, exclusivo para todos participantes. Joel

Cleto acompanhará depois todo o passeio com as equipas do Mercedes-Benz 4MATIC

Experience até Santiago de Compostela.

Trancoso, Sernancelhe, Sra. da Lapa, Mosteiro de Tarouca, Ponte de Ucanha, Capela da Sra. do

Viso, São Bento da Porta Aberta, Mosteiro de Nª Sra. Da Abadia, Mosteiro de Tibães, Santa

Luzia, Mosteiro de Arga, Mosteiro de Oia e Santiago Compostela são os principais locais de

passagem e visita entre sábado e segunda-feira, 2 a 4 de outubro.

A caminhada noturna entre o Hotel Los Abetos e a Catedral será já acompanhada pelos bispos

da Guarda, Viseu e Aveiro que no dia seguinte celebrarão a Missa do Peregrino na Catedral,

com a cerimónia do Botafumeiro.

Para Luís Celínio, presidente do Clube: “estamos muito satisfeitos por conseguir realizar o

Caminho de Santiago em ano jacobeu, o que permite poder entrar na Catedral pela Porta

Santa com todo o seu significado. Será um evento que perdurará na memória das cerca de

120 pessoas que nos vão acompanhar, mais ainda com a presença de três peregrinos tão

especiais como são D. Manuel Felício, D. António Luciano e D. Moiteiro Ramos”.