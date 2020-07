PELOURINHO DE TAROUCA VAI VOLTAR AO CENTRO HISTÓRICO

“Hoje é um dia histórico para a Cidade de Tarouca. Cumpre-me agradecer publicamente à Família Lobo, em nome de todo o executivo, pela compreensão e inteira disponibilidade demonstrada.” – afirmou o Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira.

O Pelourinho de Tarouca foi hoje retirado do local onde se encontrava e já está nas instalações da autarquia, apresentando bom estado de conservação.

Depois de várias diligências por parte do Presidente da Câmara junto da Família Lobo foi possível chegar a um acordo, que teve como objetivo devolver o Pelourinho de Tarouca ao domínio público, sem em algum momento colocar em causa a estrutura da casa onde se encontrava.

Este elemento histórico é carregado de enorme simbolismo e importância para todos os tarouquenses, e durante muitos anos tentou-se a sua deslocalização, sendo grande o desejo de ver este monumento no seu local originário.

O pelourinho é um símbolo do poder local, este provavelmente erguido na vigência do 1º Conde de Tarouca, D. João de Menezes, que foi Mordomo-Mor de El Rei D. Manuel I no século XV.

Brevemente iniciarão as obras para a reposição do Pelourinho de Tarouca na sua praça, hoje Praça 25 de Abril, no Centro Histórico da Cidade de Tarouca.