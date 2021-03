Pelo 5º ano consecutivo, Viseu renova galardão de “Autarquia Familiarmente Responsável”

Bandeira verde assegura o reconhecimento do Município de Viseu pelas boas práticas e políticas amigas das famílias

O Município de Viseu foi distinguido, pelo quinto ano consecutivo, como “Autarquia Familiarmente Responsável”. Uma iniciativa anual, promovida pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, um organismo criado no âmbito da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas.

Esta distinção vem reconhecer o trabalho do Município ao nível das boas práticas e políticas amigas das famílias, nomeadamente em áreas como a educação, habitação, transportes, saúde, desporto e cultura.

Para a Vice-Presidente da Câmara Municipal, Conceição Azevedo, este prémio representa “na prática, uma apreciação muito positiva de todas as políticas que Viseu tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos nestes domínios, sendo que este reconhecimento constitui mais um incentivo à manutenção do esforço municipal de continuar a dar primazia às famílias”. “É desígnio do Município de Viseu continuar a promover políticas responsáveis, promotoras da qualidade de vida para todos, que evidenciem a importância da família para a construção de uma sociedade estruturada, saudável e equilibrada”, destaca a Vice-Presidente.

Num ano especialmente difícil para as famílias, e no âmbito das medidas pró-natalidade, o Município de Viseu renovou a oferta dos manuais escolares a todos os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino não público, assim como os livros de fichas a todos os alunos do 1º ciclo. Os alunos que frequentam o pré-escolar e o ensino básico do 1.º ciclo receberam também um kit com material educativo.

Este ano, mas com efeitos no ano letivo de 2020/2021, foram igualmente apoiados, na sua formação académica, vários jovens de famílias carenciadas e numerosas do concelho, com a atribuição de bolsas de estudo para o ensino superior. Face às dificuldades de muitas famílias viseenses, agravadas pelo impacto da pandemia COVID-19, a autarquia aumentou o montante financeiro inicial de 50 mil euros para 110 mil. Desta forma, em vez de 59 bolsas, foram entregues 131.

Outro exemplo, são os programas VISEU HABITA e VISEU SOLIDÁRIO que, desde 2014, já apoiaram 564 famílias do concelho na reabilitação das suas habitações. Um investimento global que ultrapassa os 3,6 milhões de euros. No domínio da água, praticamos, igualmente, um tarifário reduzido, com benefícios para famílias carenciadas e numerosas. São já 402 e 209 famílias abrangidas, respetivamente.

A nível nacional, o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis distinguiu 81 municípios com a bandeira verde por terem práticas amigas das famílias.