“Paulo Meneses é o novo treinador do Lusitano”

O Lusitano Futebol Clube vem informa que chegou

acordo com o técnico Paulo Meneses para orientar a equipa sénior masculina

do clube até ao final da temporada.

Aos 42 anos, o Treinador português já orientou como técnico principal a

equipa do Sporting Ideal dos Açores, no Campeonato de Portugal, nas épocas

2017/18 e 18/19, onde alcançou o recorde de pontos na 1ª volta, a melhor série

de resultados da história do clube e evitou a descida de divisão aos

campeonatos distritais. Ainda na época 17/18 orientou umas das equipas que

já venceu a 1ª Liga Indiana, o Aizawl FC, competindo na Liga dos Campeões

Asiática e onde obteve o melhor resultado de sempre do clube nessa

competição. Como treinador principal orientou ainda, entre 2012 e 2014, a

equipa espanhola do AD Alcorcón, onde subiu a equipa de Juniores aos

Campeonatos Nacionais e ainda evitou a descida de divisão da Equipa B da 3ª

Divisão Nacional Espanhola. Passou também 2009/10 pela Academia de

Talentos do Sporting enquanto treinador das camadas jovens do Sporting CP.

Na última temporada desempenhou as funções de Conselheiro no Futuro

Kings, clube da 1ª Liga da Guiné Equatorial.

O técnico natural de Moimenta da Beira, que já representou, enquanto

jogador, clubes como CDR Moimenta da Beira, Gente da Nave Alvite, CD

Sernancelhe, Atlético do Cacém, AD Fornos de Algodres, SC Penalva do

Castelo, SL Nelas, AD Sátão e Lusitano de Évora, conta com passagens como

treinador adjunto por clubes como Chorrillo FC (1ª Liga Panamá), Lanexang

United (1ª Liga de Laos), Lusitano VRSA e SC Angrense (Camp. Portugal).

Já como analista/scouting esteve ao serviço da União de Leiria na época

2011/2012 e entre 2013 e 2016 realizou a análise e planificação para a Seleção

AA espanhola, na altura orientada pelo conceituado treinador Vicente Del

Bosque.

A equipa técnica liderada por Paulo Meneses será composta por Pedro

M. e Paulo Ferreira.

A direção do Lusitano Futebol Clube deseja as maiores felicidades e

sucesso ao novo treinador bem como aos restantes elementos da equipa

técnica.