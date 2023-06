Passeio de BTT dá a conhecer quintas vinhateiras em Tondela

Um passeio de BTT integrado na oitava edição do evento vínico Tondela Brancos permitirá aos participantes conhecerem, no dia 09 de julho, cinco quintas vinhateiras do concelho no distrito de Viseu.

Em comunicado, a autarquia informou os participantes passarão pela Casa de Mouraz (Couço) e pelas quintas das Queimas (Santa Ovaia de Baixo), da Ramalhosa (Mouraz), dos Grilos (Tonda) e de Syrlin (Santa Ovaia de Baixo).

O percurso tem cerca de 25 quilómetros e um grau de dificuldade considerado baixo, podendo as inscrições ser efetuadas até 05 de julho.

O Tondela Brancos vai realizar-se entre 07 e 09 de julho, no Parque Urbano, e inclui provas de vinho, gastronomia, ‘showcookings’, palestras, exposições e animação musical.