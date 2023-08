Paços soma primeiro triunfo com goleada ao também candidato Tondela

O Paços de Ferreira recebeu e venceu hoje o Tondela, por 5-1, estreando-se a ganhar na II Liga de futebol à terceira jornada, num jogo entre candidatos à subida que ficou decidido no primeiro tempo.

O pontapé de canto ganho aos 40 segundos de jogo confirmou a tendência do jogo, numa estratégia premiada com quatro golos para o Paços em quatro remates enquadrados.

Matchoi inaugurou o marcador, aos 11 minutos, a concluir uma jogada coletiva, com um remate fora da área, numa ação imitada aos 18 por Antunes, na segunda assistência de Welton.

O médio brasileiro fez o terceiro aos 30, num ‘passe à baliza’ na entrada da área do Tondela, após assistência de Matchoi, e Cipenga marcou o quarto, pouco depois, aos 35, num longo passe de Marcos Paulo para receção e desvio do jogador do Congo, face ao desamparado guarda-redes Ricardo Silva, sem uma única defesa realizada no primeiro tempo.

A reação dos ‘auriverdes’ traduziu-se em três pontapés de canto, mas sem conseguir criar perigo, o que terá também pesado na decisão do técnico Tozé Marreco de lançar Hélder Tavares, Luisinho e Daniel dos Anjos antes do intervalo.

A ‘gorda’ vantagem do Paços influenciou o resto do jogo, menos intenso e com menores aproximações às duas áreas.

O Tondela ainda reduziu, aos 70 minutos, na cabeça de Yaya, ao terceiro canto consecutivo, mas o Paços anulou quaisquer veleidades, quatro minutos depois, com golo de Uilton.

Com este (primeiro) triunfo, o Paços subiu provisoriamente 10 posições, fixando-se no sexto lugar, com os mesmos quatro pontos de União de Leiria e Santa Clara, que ainda vão jogar, enquanto o Tondela corre sério risco de baixar do atual 12.º lugar, com os mesmos dois pontos.

Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Paços de Ferreira – Tondela, 5-1.

Ao intervalo: 4-0.

Marcadores:

1-0, Matchoi, 11 minutos.

2-0, Antunes, 18.

3-0, Welton Júnior, 30.

4-0, Cipenga, 35.

4-1, Yaya Sithole, 70.

5-1, Uilton, 74.

Equipas:

– Paços de Ferreira: Marafona, Aldair (Jójó, 46), Nuno Lima, Ferigra, Antunes, Marcos Paulo (Luiz Carlos, 78), Welton Júnior (Gorby, 71), Uilton (Costinha, 78), Matchoi, Cipenga e João Celeri (Rui Fonte, 71).

(Suplentes: Zé Oliveira, Jójó, Pedro Ganchas, Simão Rocha, Gorby, Luiz Carlos, Tiago Ribeiro, Costinha e Rui Fonte).

Treinador: Ricardo Silva.

– Tondela: Ricardo Silva, Bebeto, Jota, Ricardo Alves, Lucas Barros, Cícero (Daniel dos Anjos, 39), Yaya Sithole, Costinha (Hélder Tavares, 39), Rui Gomes (Luisinho, 39), Roberto (Gustavo França, 63) e Pedro Maranhão (Luís Rocha, 64).

(Suplentes: Léo Navacchio, Lucas Mezenga, Luís Rocha, Abdoulaye Ba, Hélder Tavares, Cuba, Gustavo França, Luisinho e Daniel dos Anjos).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Costinha (12), Yaya Sithole (29), Aldair (42), Nuno Lima (45+6), Daniel dos Anjos (68), Gorby (84) e Hélder Tavares (no final do jogo).

Assistência: 2.041 espetadores.