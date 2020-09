Os Verdes perguntam quando retomará atendimento complementar de saúde em Vouzela

O grupo parlamentar Os Verdes perguntou ao Governo quando será retomado o atendimento complementar da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Vouzela, para garantir o acesso aos serviços de saúde até às 24:00.

Numa pergunta que entregou na Assembleia da República, a deputada Mariana Silva lembra que a UCSP de Vouzela funciona das 08:00 às 20:00, nos dias úteis, e que os casos de doença aguda eram assegurados por um atendimento complementar, das 20:00 às 24:00, nos dias úteis, e das 08:00 às 24:00, nos restantes dias.

“No âmbito da covid-19, para além de outras condicionantes que foram implementadas na UCSP de Vouzela, o atendimento complementar foi suspenso” e, “embora tenha sido anunciada pelo Governo a retoma assistencial das unidades de saúde”, a situação não se alterou, lamenta.

Segundo o grupo parlamentar, esta situação “condiciona e limita o acesso dos utentes aos serviços de saúde”, uma vez que, “em caso de doença aguda, a população de Vouzela tem de se deslocar ao Serviço de Urgência Básica (SUB) de São Pedro do Sul ou ao Hospital São Teotónio, em Viseu, quando tem uma unidade de saúde próxima da sua residência”.

“Os utentes de Vouzela receiam que o adiar da retoma do atendimento complementar seja uma estratégia para desabituar os cidadãos e empurrá-los para a SUB de São Pedro do Sul, para, de uma vez por todas, terminar com um serviço que, embora limitado e fechado com frequência nos últimos anos por falta de recursos humanos, é essencial para dar uma resposta mínima às necessidades dos cidadãos”, refere.

Neste âmbito, o grupo parlamentar quer saber “por que motivo ainda não foi retomado o atendimento complementar da UCSP de Vouzela” e se a sua suspensão se deve “à falta de recursos humanos nesta unidade de saúde”.