A Orquestra Clássica do Centro vai voltar a animar Penedono com um concerto de Natal, a realizar no próximo domingo, no Cine Fórum.

O concerto é promovido pela Câmara Municipal de Penedono, que salienta o facto de a Orquestra Clássica do Centro ter permitido, nos últimos anos, o contacto dos munícipes “com as grandes obras da música clássica”.

A Orquestra Clássica do Centro apresenta-se neste concelho do norte do distrito de Viseu com a soprano Marina Pacheco e o maestro Diogo Costa.